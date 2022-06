Danganronpa S Ultimate Summer Camp arriva su PS4, PC e mobile dal 21 luglio

Spike Chunsoft lancerà Danganronpa S: Ultimate Summer Camp per PlayStation 4, PC tramite Steam, iOS e Android il 21 luglio in Nord America ed Europa, ha annunciato la società. Danganronpa S: Ultimate Summer Camp è una versione migliorata del popolare gioco da tavolo incluso in Danganronpa V3: Killing Harmony e lanciato per la prima volta per Switch insieme alla collezione Danganronpa Decadence. Di seguito una panoramica del titolo:

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp è una versione migliorata di Ultimate Talent Development Plan, il gioco da tavolo di Danganronpa V3: Killing Harmony . Il gioco è ambientato nella località tropicale di Jabberwock Island e i giocatori migliorano i propri personaggi tramite Sviluppo (gioco da tavolo), Battaglia e così via.



Il titolo è un crossover di Danganronpa con oltre 1.000 scene ed eventi che offrono nuove skin estive per tutti i personaggi. Inoltre, i giocatori ora possono raccogliere illustrazioni di collaborazione disegnate per il merchandising nella Mono Mono Machine.

Caratteristiche

Sviluppo (gioco da tavolo) : La parte principale del gioco in cui i giocatori svilupperanno il proprio personaggio in 50 giorni (50 turni) di campo estivo sull’isola di Jabberwock . Le statistiche dei personaggi migliorano salendo di livello , fermandosi in un quadrato della crescita o interagendo con altri personaggi nei quadrati dell’evento. I boss piazzati da Monokuma e le battaglie di mostri innescate da Battle Squares ostacoleranno il percorso del giocatore lungo il percorso.

: La parte principale del gioco in cui i giocatori svilupperanno il proprio personaggio di campo estivo . Le statistiche dei personaggi , fermandosi in un quadrato della crescita o interagendo con altri personaggi nei quadrati dell’evento. innescate da Battle Squares ostacoleranno il percorso del giocatore lungo il percorso. Battaglia : una modalità Battaglia può essere giocata separatamente dai quadrati di battaglia che si trovano nel gioco da tavolo. Sviluppate personaggi e formate un gruppo di un massimo di quattro membri e affrontate la Torre della disperazione di 200 piani dove attendono mostri di tipo Monokuma .

: una modalità può essere giocata separatamente dai quadrati di battaglia che si trovano nel gioco da tavolo. Sviluppate personaggi e formate un gruppo di un e affrontate la di 200 piani dove attendono mostri di . Negozio: nel negozio della scuola, i giocatori possono spendere medaglie Monokuma e Monocoin che hanno ottenuto in battaglia per ottenere nuovi personaggi e oggetti di supporto usando la MonoMono Machine.

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp sarà disponibile il 21 luglio su PlayStation 4, mobile e PC tramite Steam.