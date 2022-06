Skull and Bones: il lancio del titolo non subirà ritardi per un motivo preciso, secondo un repoter

Lo sviluppo di Skull and Bones non è di certo uno dei più lisci della storia videoludica, soggetto spesso a ritardi e a dichiarazioni contrastanti in merito, spesso il fandom si è visto preoccupato riguardo una papabile data di uscita. Nelle scorse ore pare sia trapelata ufficialmente, fissandola per il prossimo 8 novembre e, secondo un noto repoter, la data non subirà alcun tipo di slittamento per un motivo ben preciso.

A parlare è il reporter senior di Kotaku, Ethan Gach, il quale via Twitter ( vi lasciamo il post in fondo a questo articolo) rivela che il gioco, in un modo o nell’altro verrà lanciato entro novembre, questo perché il titolo è sviluppato principalmente da Ubisoft Singapore, ed Ubisoft pare che stia usufruendo di una sovvenzione con il governo di Singapore ai fini del progetto e, per tenere fede agli accordi, l’editore dovrà sviluppare il titolo entro una scadenza precisa. Ma ecco quanto dichiarato:

Inizialmente puntava all’inizio dell’estate. Spinto a settembre. Ora novembre.È stato detto che avrebbero dovuto essere chiusi i test questo mese, ma è stato annullato a causa dello stato della build. Sta arrivando in ogni caso a causa dell’accordo di sovvenzione del governo esistente

Secondo il reporter, quindi, il titolo sarebbe dovuto uscire ad inizio estate, poi si è parlato di una beta chiusa per il gioco a giugno, ma anche quella è stato cancellata “a causa dello stato della build”. Insomma, uno sviluppo disordinato, incoerente e davvero incerto, se non fosse per questa dichiarazione sarebbe davvero molto facile pensare ad una possibile cancellazione. Purtroppo non ci sono ancora state dichiarazioni in merito a questa vicenda da parte della casa di sviluppo, non ci resta che aspettare una smentita o una conferma da parte loro. Nel frattempo però, lo sapevate che si stanno intensificando le voci su God Of War Ragnarok? Ecco quanto dichiarato dal direttore creativo.