The Dark Pictures Anthology: svelati i requisiti di sistema di The Devil in Me

Supermassive Games e Bandai Namco Entertainment rilasceranno presto il titolo horror The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me e, grazie alla pagina Steam dedicata, è possibile analizzare i requisiti di sistema. Il gioco fa parte della serie la cui trama è incentrata sulla (dis)avventura di un gruppo di registi che ricevono un misterioso invito in una villa, replica di un castello degli orrori di un famoso killer. Ecco di seguito le specifiche di sistema:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-4690K o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 960, 4 GB o AMD Radeon R9 380, 4 GB

DirectX: versione 11

Archiviazione: 65 GB di spazio disponibile

Note Aggiuntive: DA RAFFINARE

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 12 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce 2060 6 GB o AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

DirectX: versione 11

Archiviazione: 65 GB di spazio disponibile

Note Aggiuntive: DA RAFFINARE

Al momento ( ma ovviamente i requisiti potrebbero subire variazioni nel corso del tempo) le specifiche sono praticamente identiche a quelle del titolo precedente,House of Ashes; questo permette anche di farsi un’idea su quella che sarà la resa grafica del titolo. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito; nel frattempo però lo sapevate che ci sono notizie su Skull and Bones?