Xenoblade Chronicles 3: nuove informazioni su Fiona

Xenoblade Chronicles 3 è stato annunciato all’inizio di quest’anno con una data di uscita a settembre, ma Nintendo ha annunciato che l’attesissimo gioco di ruolo d’azione arriverà effettivamente un po’ prima del previsto. L’azienda ha annunciato la data di uscita per il titolo che sarà disponibile dal 29 luglio. Recentemente sono stati rilasciati dei brevi trailer che mostrano nuove abilità di Noah e Mio.

Tramite la pagina su Twitter è stata pubblicata la descrizione di Mashiro (Fiona nella versione inglese). Il tweet descrive Fiona come una guaritrice di Agnus con un carattere fin troppo gentile per essere un soldato. Di seguito la descrizione:

Mashiro (Fiona) ha una personalità gentile e gentile ed è soprannominata Shiro-chan dalle altre colonie. Ha una personalità molto amichevole ed è un po’ troppo gentile come soldato. Un guaritore speciale che conferisce agli alleati un effetto di potenziamento casuale. La classe di appartenenza è Hoshikiushi e può rafforzare l’intero gruppo con un potente effetto di supporto. Appartenente ad Agnus, solleva anche il morale di tutti sventolando una grande lama a bandiera. Mashiro (Fiona) è molto vicina ai suoi compagni.

Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Xenoblade Chronicles 3 verrà lanciato il 29 luglio in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.