NBA 2K22: data e ora inizio Stagione 8

La stagione 7 di NBA 2K22 sta volgendo al termine, a conferma di ciò vi è il fatto che Visual Concepts ha ufficialmente confermato l’ora di inizio e la data di uscita della stagione 8. La data in questione è fissata per domani, 1 luglio, come confermato dall’account Twitter ufficiale del titolo. L’orario è 8:00 PT / 11:00 ET / 16:00 BST .

Uno dei più grandi e significativi cambiamenti di questa stagione sono le nuove carte End Game, i giocatori a riceverle saranno:

Livello Galaxy Opal illimitato – Invincible Grant Hill

Triple Threat Online: The 100 – L’ invincibile Pete Maravich

2.000 vittorie in tripla minaccia: l’ invincibile Dominique Wilkins

Triple Threat Vault – L’invincibile Elgin Baylor

Ascensione della stagione – L’invincibile Darryl Dawkins

La mia SQUADRA: Draft – L’ invincibile Jerry West

Mercato delle ricompense dei gettoni della materia oscura – L’ invincibile Julius Erving

Per ulteriori informazioni basta visitare il Courtside Report ufficiale degli sviluppatori, nel frattempo non possiamo che aspettare domani per goderci questa nuova, fantastica Stagione. Nel frattempo però, lo sapevate che sono stati svelati i requisiti di sistema per The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me?