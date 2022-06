Azure Striker Gunvolt: la trilogia sbarca su Xbox

Lo sviluppatore Intie Creates ha annunciato ufficialmente lo sbarco della trilogia di Azure Striker Gunvolt su XBox Serie e XBox One tramite Microsoft Store. Il capitolo 2 seguirà per Xbox Series e Xbox One il 14 luglio per $ 19,99. Il 3 verrà lanciato per Xbox Series e Xbox One il 2 agosto per $ 29,99, subito dopo il rilascio per Switch precedentemente annunciato per il 28 luglio.

Insomma una serie di notizie davvero entusiasmanti per i fan della serie! Come se non bastasse Intie Creates ha rilasciato una serie di nuove informazioni per quanto riguarda il capitolo 3, eccovele di seguito:

ATEMS è un’organizzazione armata straniera di Adepti che segue la volontà del loro leader, Zed-Omega. Si impegnano in questioni che vanno dalla ricerca di promettenti poteri Septimal fino all’intervento nei conflitti armati. Il livello più alto è costituito dai Cavalieri ATEMS, la forza di difesa personale di Zed-Omega, o “harem” come sono conosciuti da alcuni. Sono potenti Adepti che hanno giurato fedeltà a ZedΩ. Sebbene ATEMS non abbia alcun rapporto con il Gruppo Sumeragi, il braccio di ricerca di ATEMS nutre un certo risentimento nei confronti di Sumeragi.

Rivelato il primo cavaliere ATEMS: "The Mystic Mist", Serpentine- Serpentine è un membro della guardia/harem d'élite di Zed-Omega, gli ATEMS Knights. Il suo Septima, "Phantom Mist", può evocare illusioni fantasma dalla nebbia. Serpentine ha una personalità oscura e subdola e farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

Non ci resta che aspettare il rilascio effettivo del titolo; è possibile inoltre dare uno sguardo più approfondito al titolo in uscita attraverso il trailer che troverete in fondo a questo articolo.