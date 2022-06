gamescom 2022: GIANTS Software sarà presente alla fiera

Le sale espositive di Colonia vivranno l’atmosfera agricola più emozionante di sempre: per la prima volta nella storia dell’azienda, GIANTS Software partecipa all’evento più importante per il settore dei computer e dei videogame non solo come sviluppatore, ma anche come editore indipendente. I creatori di Farming Simulator saranno alla gamescom 2022 di Colonia, in Germania, con due spazi espositivi molto ampi, dal 24 al 28 agosto. Ecco la comunicazione ufficiale!

INVITIAMO I GIOCATORI A CELEBRARE IL DIVERTIMENTO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E TANTE ALTRE CHICCHE

Nell’area entertainment, i visitatori possono trovare lo stand di GIANTS Software all’interno della hall 7 (stand n. B41) per giocare a Farming Simulator 22, l’ultima novità della serie longeva e di grande successo – inclusi i contenuti in arrivo ancora da annunciare. Grazie ad un programma di eventi molto vario e ad un’ampia gamma di gadget da ritirare, visitare lo stand di Farming Simulator sarà un’esperienza entusiasmante per tutti i giocatori e i visitatori di gamescom.

“Siamo molto contenti di tornare a Colonia per incontrare i fan e i giocatori”, commenta Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. “Quest’anno lasceremo un’impronta ancora più grande all’evento e daremo alla community una ragione in più per visitare gamescom, mentre espandiamo la nostra presenza nel business come editore ed esperto nel settore a livello mondiale.”

PIÙ DI 500 METRI QUADRATI PER I CONSUMATORI E I CONTATTI BUSINESS

Oltre allo stand per i giocatori presente all’interno dell’area entertainment, GIANTS Software sarà presente con un ulteriore spazio nel settore business di gamescom nella hall 4.2. Combinati, gli stand di GIANTS Software, uno nell’area entertainment e l’altro nell’area business, misurano oltre 530 metri quadrati di spazio per immergersi nell’universo di Farming Simulator.

Mentre l’editore e sviluppatore offre sul posto la disponibilità di business partner, retailer e stampa per rafforzare il proprio richiamo a livello internazionale, GIANTS Software annuncia anche il proprio ingresso come membro nell’associazione “game” (German Games Industry Association), organizzatore partner di gamescom, per espandere la propria presenza come editore in Germania.