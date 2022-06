Cuphead The Delicious Last Course è disponibile

Dopo diversi rinvii, da oggi 30 giugno è finalmente disponibile The Delicious Last Course, DLC di Cuphead, il run ‘n’ gun sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer di Studio MDHR. Il nuovo contenuto arriva su PC (Steam e Gog), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del DLC attraverso la pagina Steam:

In Cuphead – The Delicious Last Course, Ms. Chalice si unisce a Cuphead e Mugman per un’avventura aggiuntiva su DLC su un’isola tutta nuova! Con nuove armi, nuovi amuleti e le nuovissime abilità di Ms. Chalice, affronta una nuova masnada di boss variegati a tutto schermo per affiancare Pinzimonio Salieri nell’ultima e più accattivante avventura di Cuphead.

• Arriva Ms. Chalice, il nuovo personaggio giocabile con mosse differenziate e nuove abilità. Una volta ottenuta, Ms. Chalice è giocabile in tutto il DLC e anche nell’avventura originale di Cuphead!

• Attraversa una nuova Isola Calamaio e malmena i più matti e mostruosi boss che Cuphead abbia mai affrontato!

• Trova nuove armi e nuovi amuleti per aiutarti a superare sfide mai viste e a segnare nuovi record contro vecchi boss!

• Aiuta Pinzimonio Salieri in una nuova avventura per scoprire i misteri che circondano la cerca del Calice delle Meraviglie!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.