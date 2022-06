Ron Gilbert chiude i commenti sul suo blog per troppa tossicità contro Return to Monkey Island

Pochi giorni fa è uscito il primo gameplay trailer di Return to Monkey Island, attesissimo ritorno del pirata Guybrush Threepwood sotto le mandi dei creatori Ron Gilbert e Dave Grossman, che abbiamo apprezzato nella nostra anteprima, elogiandone anche il nuovo stile grafico. Cosa che però non sembra essere condivisa da una buona fetta della community, tanto da portare lo stesso Gilbert a chiudere i commenti sul su blog Grumpy gamer relativi al gioco (sito al momento in cui scriviamo non accessibile). Troppa tossicità in quei commenti.

Lo stile grafico è stato un aspetto di cui lui e Grossman hanno discusso durante la progettazione del ritorno della serie, ma che ha fatto infuriare i fan a tal punto che hanno iniziato a bombardare Gilbert di messaggi tossici.

All’inizio di quest’anno, Gilbert ha pure affrontato direttamente il problema:

“È ironico che le persone che non vogliono che io faccia il gioco che voglio fare siano alcuni dei fan più accaniti di Monkey Island. Ed è questo che mi rende triste per tutti i commenti”.

Come ha sottolineato l’attore che da voce a Guybrush Threepwood Dominic Armato, la tossicità è arrivata ad un livello tale che Gilbert ha deciso di chiudere i commenti del suo blog: queste le parole di Ron Gilbert:

“La gente è cattiva e devo cancellare i commenti che mi attaccano personalmente. È un gioco fantastico e tutti i membri del team ne sono molto orgogliosi. Giocate o non giocate, ma non rovinate il gioco a tutti gli altri. Non pubblicherò più articoli sul gioco. Mi è stata tolta la gioia della condivisione “.

A Gilbert è arrivata quindi tanta di quella negatività da essere stanco di parlare di qualcosa di cui è profondamente orgoglioso, una situazione folle a pensarci, e in cui ovviamente non mancano messaggi di solidarietà in favore di Gilbert e del gioco.

Qui sotto potete vedere il tweet di Dominic Armato.