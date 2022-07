I migliori giochi da casino per Xbox e PlayStation

Il gioco d’azzardo, di solito, non è mai affibbiato alle console. Tuttavia, esistono dei giochi a tema casino che è possibile giocare su dispositivi da gaming di ultima generazione quali Xbox e PlayStation. Rispetto ai titoli classici, il gioco d’azzardo su console gode a malapena di uno scarno riconoscimento, eppure sono dei videogiochi a tutti gli effetti, che offrono un ottimo gameplay misto alla possibilità di vincere dei premi vantaggiosi.

The Four Kings Casino and Slots

The Four Kings Casino and Slots è un MMO disponibile su Xbox e PS4. Il giocatore può personalizzare l’aspetto del suo avatar, ovvero il personaggio il quale si immergerà nel mondo virtuale, giocando ad esempio a Poker. Esiste un’entusiasmante moltitudine di giochi coi quali intrattenersi, tra cui anche il Blackjack. Va messo in chiaro che si gioca scommettendo dei soldi veri, nonostante a un primo impatto sia quantomeno lecito presupporre il contrario. Prendiamo in considerazione, inoltre, che The Four Kings Casino vanta una community abbastanza vasta con la quale il giocatore può interagire, scambiando dei messaggi con altri giocatori per ottenere il pass VIP, che garantisce degli ottimi vantaggi, un po’ come accade nei migliori siti di casino online . La scelta, ovviamente, ricade sempre sul giocatore, e sta a lui decidere se concedere al gioco una chance o meno.

Pure Hold’em

In questo gioco si valorizza perlopiù il poker, specialmente il più che noto Texas Hold’em. A differenza del primo gioco presentato, però, Pure Hold’em non mette a disposizione un avatar personalizzabile. Il gioco è stato sviluppato da Voofoo Studios e il successo quasi immediato che ha ottenuto, ha fatto sì che guadagnasse una certa considerazione dalla community sui giochi gambling. Ogni giocatore ha la possibilità di inaugurare un torneo personalizzato e renderlo aperto a un massimo di otto giocatori. Ogni nuovo membro comincia così la sua scalata al successo dal famoso tavolo nominato “Joker”, il quale poi verrà abbandonato dopo che il giocatore stesso avrà ottenuto il successo giusto per passare al livello (o al rango) successivo. Sarebbe meglio concedersi pause saltuarie prima d’avventurarsi oltre, magari alternando meditazione e giochi .

Prominence Poker

Prominence Poker ha acquisito una certa fama fin da subito, dal lontano 2015, quando è stato lanciato dalla Piperwork. Attualmente è acquistabile su Steam a un modico prezzo. Il gioco è un RPG , quindi un gioco di ruolo, che permette di partecipare a molteplici tornei di Poker e di accumulare, nel contempo, una cifra da utilizzare nelle scommesse, detta bankroll. Il gioco si svolge nella città di Prominence, la mecca del gioco d’azzardo fondata da gente di malaffare che cerca di rimettersi in riga. I giocatori dovranno affrontare quattro fazioni nel tentativo di raggiungere lo showdown finale col “Sindaco”, il misterioso fondatore della città che accompagnerà il giocatore nella sua carriera. I tornei possono essere lasciati in qualsiasi momento, il che non rende il giocatore vincolato a una partecipazione che non vuole più rispettare.

Gwent: The Witcher Card Game

Gwent: The Witcher Card Game, ispirato dall’omonimo gioco di carte collezionabili presente nella serie di The Witcher, basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, immerge il giocatore in un mondo dove accumulare delle carte di diversa rarità, con caratteristiche e poteri differenti, con le quali dare poi vita al proprio mazzo. Quest’ultimo potrà essere usato nelle sfide a colpi di magia e di tattiche utili alla vittoria del gioco, soprattutto online contro altri giocatori. Combinando astuzia, bluff, capacità di improvvisazione e attenta costruzione del mazzo, Gwent dà la possibilità a tutti di aggiungere alla propria collezione di guidare in battaglia Geralt, Yennefer e gli altri iconici eroi del mondo di The Witcher, accrescendo l’arsenale del mazzo con incantesimi e abilità speciali che possono ribaltare l’esito dello scontro. Usando sotterfugi e trucchi ingegnosi per vincere in modalità Classica, Stagionale e Arena.Il titolo è sicuramente più complesso rispetto ai giochi affini che trattano direttamente l’azzardo, ma è uno tra i più acclamati nel genere dei giochi di carte collezionabili. Una menzione d’onore va inoltre alla grafica del gioco , disegnata a mano e arricchita da accattivanti effetti speciali, che infonde vita in ogni carta, scontro e campo di battaglia, rendendo Gwent non solo divertente da giocare, ma anche bello da vedere.

Super Blackjack Battle Turbo

Sviluppato da Stage Clear Studios, Super Blackjack Battle II Turbo Edition permette di sfidarsi a colpi di Blackjack nei suggestivi casino di Las Vegas. I nemici di turno sono dei gangster che, tuttavia, oseranno affrontarti soltanto nel gioco da tavolo menzionato e non in ipotetici scontri a mano armata. Particolare sotto molti punti di vista, Super Blackjack Battle II Turbo Edition sfoggia anche una distinta grafica retro che trasporta il giocatore negli anni ’80 del gaming. Non a caso, il riferimento a Street Fighter è palese, con 12 personaggi stilizzati e provenienti da tutto il mondo, come Mark, un agente dell’FBI sotto copertura, Kamiko, venuta fin dal Giappone per vendicare la morte dello zio, oppure Gregor, un signore della guerra sudafricano. Dopo aver ricevuto l’invito da parte del proprietario del più grande casinò di Las Vegas, nonché capo della più grande famiglia criminale del paese, ogni personaggio dovrà affrontare gli altri partecipanti in duelli all’ultima carta. Solo i migliori voleranno fino a Las Vegas per affrontare il capo in persona nel duello finale.

Conclusioni

Ci sono tante opere che propongono ai giocatori la possibilità di giocare a poker. In fondo, come non dimenticare le partite in Red Dead Redemption? Oppure, in maniera simile, come accade nel simoleon fortunato di The Sims 3. In definitiva, le possibilità per giocare a poker su PlayStation e Xbox sono davvero infinite e ripercorrono ormai diverse generazioni di console. Bisogna però ricordare che il gambling non deve essere mai preso sottogamba, e chi ci gioca deve restare indipendente il più possibile, rivolgendosi subito a qualcuno che possa aiutare non appena si presentano dei problemi.