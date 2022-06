Redfall: pubblicato il trailer “Benvenuti a Redfall”

Dopo il trailer all’Xbox & Bethesa Showcase, Redfall torna a mostrarsi con un nuovo video pubblicato proprio da Bethesda, dal titolo “Benvenuti a Redfall”.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Annientate i nemici da soli o in cooperativa con un massimo di 3 amici in uno sparatutto in soggettiva a mondo aperto basato sulla trama sviluppato dai creatori di Dishonored e Prey.

La città di Redfall è assediata da una legione di vampiri che ha interrotto ogni via di comunicazione. In trappola insieme agli altri sopravvissuti, scegliete uno degli eroi per creare la perfetta squadra di ammazzavampiri e riconquistare la città

Mostrate i denti all’uscita, prevista per il 2023!

Il gioco sarà infatti disponibile su Xbox Series X/S e PC nella prima metà del prossimo anno, dopo il rinvio annunciato a metà maggio, insieme a quello di Starfield.