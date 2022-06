The Sims 4 Vita da Liceali arriva a fine luglio

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato il pacchetto espansione The Sims 4 Vita da Liceali che offre ai giocatori la possibilità di ritagliarsi il proprio percorso durante l’adolescenza. Il liceo è un periodo di scoperta di se stessi e in Vita da Liceali i giocatori possono vivere i loro sogni liceali mentre vivono al massimo la loro adolescenza, esplorano la loro identità, frequentano la scuola superiore e mettono alla prova i loro limiti attraverso le scelte e la crescita.

“The Sims 4 Vita da Liceali accompagna i giocatori in un viaggio di crescita per raccontare storie personali di scoperta di sé e il dramma di essere un adolescente”, ha dichiarato George Pigula, Lead Producer di The Sims 4 Vita da Liceali. “I Sims impareranno a destreggiarsi tra la scuola e gli eventi extrascolastici, a formare amicizie di lunga data e a vivere momenti importanti come il ballo di fine anno. Potranno anche sviluppare i propri gusti in fatto di moda grazie alla nuova app Trendi, con abiti disegnati dai venditori di Depop. Il liceo è un periodo incredibilmente formativo e volevamo dare ai giocatori la possibilità di creare e personalizzare le proprie esperienze liceali prima che i loro Sims raggiungano la giovane età adulta”.

La capacità di raccontare storie, qualsiasi storia, è il fulcro di The Sims. The Sims ha una lunga storia di persone che hanno la possibilità di scoprire ed esprimere le diverse versioni di se stessi, sperimentando con i Sims che creano, le storie che raccontano e i mondi che costruiscono. In Vita da Liceali, i giocatori possono creare le proprie esperienze arricchenti nel nuovo mondo di Copperdale a scuola, dopo la scuola e nei fine settimana. I Sim adolescenti impareranno e cresceranno, si esprimeranno e trasformeranno le loro vite durante le montagne russe della pubertà.

Per il pacchetto espansione Vita da Liceali, The Sims ha collaborato con l’app di mercato circolare di moda Depop: dove la nuova generazione viene a scoprire oggetti unici. La moda è sempre stata una parte importante dell’espressione di sé in The Sims e questa collaborazione amplia i look del gioco, in quanto i Sims adolescenti possono creare il proprio senso dello stile e stabilire le tendenze da seguire. I Sims possono acquistare capi d’abbigliamento disegnati dai venditori reali di Depop come Jeremy Salazar, Sha’an D’Antes, Lapoze McTribouy, Selena Williams and Bella McFadden nel gioco presso il negozio dell’usato e ritrovo di boba locale, ThrifTea, dare un tocco di classe al proprio look e guadagnare Simoleons vendendo gli outfit sulle nuove app Trendi del gioco, diventando così “Simfluencer”.

Oltre a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività extrascolastiche della Copperdale High School, i Sims possono avere un appuntamento da ricordare al Plumbite Pier o sorseggiare una boba mentre acquistano vestiti al ThrifTea. I giocatori possono anche personalizzare l’esperienza del ballo di fine anno dei loro Sim, dalla proposta di matrimonio alla scelta del vestito perfetto per il ballo e alla preparazione per il grande evento, in modo che i Teen Sims possano ballare tutta la notte con gli amici. C’è così tanto da fare come adolescente, e così poco tempo prima del diploma!

Il Pacchetto Espansione The Sims 4 Vita da Liceali è classificato T per adolescenti dall’ESRB e sarà disponibile il 28 luglio per PC e Mac tramite Origin e Steam, sistemi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One al prezzo di 39.99 euro.