Cult of The Lamb: come far partire il proprio culto nel nuovo trailer

Devolver Digital e Massive Monster hanno pubblicato un nuovo trailer di Cult of The Lamb, action, ma anche gesntionale in cui protagonista è il Sommo Agnello che deve diffondere il verbo dell’Ombra che Attende. Il gioco uscirà l’11 agosto, e per far partire al meglio il proprio culto, gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer che da i consigli principali, che sono:

accresci il tuo gregge appaga i devoti epura i non credenti

Potete vedere come mettere in pratica al meglio questi tre punti proprio nel filmato qua sotto, ricordandovi che Cult of The Lamb sarà disponibile dall’11 agosto su PC e console, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.