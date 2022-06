FIST Forged in Shadow Torch: svelata la Limited Edition

Sono in arrivo le versioni retail di FIST Forged In Shadow Torch, il metroidvania firmato Microids, ambientato in un mondo dieselpunk, sviluppato da TiGames e pubblicato da bilibili. La Limited Edition rende omaggio allo stile artistico del gioco grazie ad uno SteelBook esclusivo, litografie e adesivi. Le versioni retail per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch sono prodotte da Microids e saranno disponibili dal 6 settembre 2022. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La Limited Edition comprende:

– Il gioco completo per PlayStation 5, PlayStation 4 o Nintendo Switch

– L’esclusivo SteelBook ufficiale

– Il soundtrack originale (in formato digitale)

– 3 litografie

– Tanti adesivi

Qui sotto potete vedere il tweet di Microids che mostra proprio i contenuti della Limited Edition. Le versioni fisiche per PlayStation e Switch erano state annunciate a maggio.

Check out the contents of F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Limited Edition 🐰👊! Do you like it?

Physical versions on PlayStation 5, PlayStation 4 and Nintendo Switch will be available on September 6th. pic.twitter.com/1krSnUss9p

— Microids (@Microids_off) June 30, 2022