Trackmania festeggia il suo secondo anniversario con contenuti nuovi e gratuiti

Oggi 30 giugno Ubisoft celebra il secondo anniversario di Trackmania (qui la nostra recensione del gioco) con l’annuncio di una nuova stagione estiva, la Trackmania World Cup 2022, un weekend gratuito e il lancio dell’iniziativa Green Game Jam. Trackmania è inoltre orgogliosa di annunciare che i giocatori di tutto il mondo hanno superato se stessi per il secondo anno consecutivo, raggiungendo oltre 280.000 tracciati creati e condivisi, 35.700 oggetti per tracciati 3D, 125.000 skin per auto e quasi 100.000.000 record personali.

· L’estate è arrivata su Trackmania con la nuova campagna ufficiale. Disponibile gratuitamente dal 1° luglio, la campagna Estate 2022 è la nona campagna stagionale di Trackmania e include 25 nuovi tracciati su cui gareggiare e 100 nuove medaglie da raccogliere.

· La Trackmania Grand League World Cup prenderà il via il 1° luglio. Concludendo la stagione 2021-2022 della Trackmania Grand League (TMGL), la World Cup è un momento di celebrazione in cui i giocatori e i fan si riuniscono e si godono Trackmania, mentre i migliori 16 giocatori del mondo gareggiano per il titolo e un premio in denaro. L’evento accoglierà il pubblico dal vivo per la giornata finale dell’evento, il 3 luglio presso l’Auditorium dello Stade de France vicino a Parigi, in Francia.

· “Trackmania, One Million Trees” è un’iniziativa Green Game Jam “dai giocatori, per i giocatori” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto positivo del piantare alberi. Dall’11 luglio al 15 settembre, un concorso comunitario inviterà tutti i giocatori creativi a creare tracciati verdi e a condividere all’interno dei tracciati le loro conoscenze sulle sfide ambientali e sulle potenziali soluzioni. I 7 migliori saranno selezionati per la “Trackmania Green Week” che inizierà il 3 ottobre.

· Da venerdì 8 luglio alle 18:30 a lunedì 11 luglio alle 18:55, tutti i giocatori potranno accedere gratuitamente agli esclusivi server online Track Of The Day e ai contenuti Cup Of The Day, normalmente riservati agli accessi premium, che mettono in risalto gli straordinari tracciati creati dai giocatori per i giocatori. Entrambi i contenuti permettono a tutti di arricchire il proprio medagliere, guadagnare nuovi trofei e scalare le classifiche mondiali. Maggiori informazioni sulla Cup Of The Day sono disponibili qui.

Per l’occasione sono stati pubblicati anche diversi screenshot, che potete vedere qui sotto.