Commodore Day 2022, la grande C torna al VIGAMUS

Commodore Day 2022 è la nuova edizione dell’evento annuale che si terrà Domenica tre Luglio 2022 presso il Museo del Videogioco VIGAMUS in Via Sabotino 4 a Roma, il cui sito ufficiale trovate in questa pagina. Lo staff organizzativo di Commodore Mania, un tempo noto come Retro Commodore, che trovate al seguente LINK, aspetta i partecipanti come sempre numerosi per passare una bella giornata insieme ad altri appassionati di Retrogaming e Retrocomputing! Di seguito trovate i flyer ufficiali contenenti tutte le informazioni sull’evento che si terrà dalle ore dieci alle ore diciotto presso le sale espositive della struttura museale.

Se siete fan storici fin dagli anni ottanta, ma anche se siete novizi che magari hanno scoperto il marchio Commodore solo grazie al The C64 Mini, di cui parliamo in questa pagina, non mancate! Il Commodore Day 2022 vi aspetta.

Commodore a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a