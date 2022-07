Skate: aperte le iscrizioni ai test pre-Alpha

Skate è stato annunciato quasi due anni fa, ma considerato il fatto che il gioco aveva appena iniziato lo sviluppo, Full Circle non ha nemmeno presentato ufficialmente il titolo fino a gennaio dello scorso anno. Molti giocatori avevano intuito che l’IP non era avanti nello sviluppo e che potrebbe essere in ritardo di un paio d’anni. Dei rumors hanno affermato che il sequel di Skate tanto atteso dai fan, sarà rivelato a luglio.

Full Circle si trova nelle ultime fasi dello sviluppo del gioco ed è entusiasta di mostrare ciò che è stato realizzato finora seguendo i feedback dei giocatori. Gli sviluppatori hanno pubblicato un primo trailer che permette di vedere i risultati ottenuti finora. Anche se non è ancora completo Skate sta prendendo forma piuttosto bene: il gameplay sembra elegante e le animazioni su vari trucchi sono perfette. Naturalmente, vale anche la pena notare alcune delle caratteristiche più folli, come la possibilità di arrampicarsi sui muri, oscillare dalle sbarre e persino correre sui muri. Questo sembra essere un filmato multiplayer, ma onestamente potrebbe essere solo il team di sviluppo che gioca in Co-Op.

Inoltre Full Circle ha aperto le iscrizioni per i test pre-Alpha. I giocatori possono iscriversi per diventare Skate Insider sul sito ufficiale qui e avere l’opportunità di giocare, fornire feedback e contribuire a plasmare il futuro di Skate.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.