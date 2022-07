ACES Inc: ecco il nuovo studio fondato da Bandai Namco e ILCA

Bandai Namco Entertainment Inc. e ILCA Inc. sono liete di annunciare la creazione di una nuova società dal nome Bandai Namco Aces Inc., con sede a Tokyo, Giappone. Bandai Namco Entertainment Inc. ha accresciuto la propria competenza nella

produzione grazie a serie iconiche come Tekken e Ace Combat, mentre ILCA, Inc.

ha le capacità tecniche per produrre contenuti di alta qualità usando tecnologie

all’avanguardia.

Sotto la denominazione di Aces, come rappresentazione di chi è il migliore o il leader

in ogni campo, il nuovo studio sfrutterà le competenze di entrambe le aziende e

continuerà a produrre contenuti profondi, di alta qualità e destinati a durare, inclusi

quelli per la serie Ace Combat. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale della Bandai qui.

Bandai Namco Entertainment, Inc. è una società giapponese specializzata nel settore dei videogiochi. La società pubblica anche video, musica e altri prodotti di intrattenimento relativi alle sue proprietà intellettuali (IP). L’azienda è il risultato di una fusione avvenuta nel marzo 2006 tra le operazioni di videogiochi di Namco e Bandai. Originariamente denominata Namco Bandai Games, la società è stata rinominata Bandai Namco Games nel gennaio 2014.Nell’aprile 2015, Bandai Namco Holdings ha cambiato il nome della divisione giochi da Bandai Namco Games in Bandai Namco Entertainment.

ILCA è nata nel 2010 come società di produzione video basata sulla CG dove le persone si riuniscono e hanno contatti con industrie per l’animazione, i film e la televisione. Nel tempo si sta trasformando in un’azienda che utilizza un metodo know-how per fare qualsiasi cosa con i contenuti digitali. Attualmente, sviluppiamo principalmente giochi, ma cerchiamo a fornire al mondo tutte le idee e i contenuti che ne derivano. Vorremmo combinare la nostra tecnologia grafica CG con la cultura degli anime, giochi, manga, spettacoli teatrali e spettacoli live per creare un nuovo modo di intrattenimento.