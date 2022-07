Sonic Originis: disponibile l’episodio 3 di Sonic Origins Speed Strats

Oggi SEGA ha pubblicato il terzo episodio di Sonic Origins Speed Strats, che ripercorre l’incontro tra l’iconico animaletto blu con Amy Rose, un’istrice gentile e gioiosa. Tutto ciò avviene mentre il protagonista tenta di ostacolare il Dr. Eggman allo scopo di sventare il suo piano malvagio per rubare la Time Stone.

Esistono dei modi attraverso i quali è possibile aiutare il protagonista a viaggiare avanti ed indietro nel tempo per salvare Amy, Little Planet e tutte le epoche dal Dr. Eggman. Eccovi di seguito la panoramica ufficiale rilasciata:

Meccaniche del viaggio nel tempo-In questo episodio vengono evidenziati i cartelli da superare per raggiungere la massima velocità e saltare nel passato o nel futuro. Una volta nel passato, ai giocatori e alle giocatrici verrà richiesto di distruggere le attrezzature del Dr. Eggman e gli ologrammi di Metal Sonic, in modo da arrestare i suoi diabolici piani nel futuro.

Fasi speciali – Per entrare in una Fase speciale, sarà necessario raggiungere il traguardo con 50 o più Ring e saltare nell’anello gigante. Una dinamica simile era già apparsa in The Hedgehog 1.

Time Stone – Nonostante queste pietre speciali assomiglino ai Chaos Emerald, le leggendarie Time Stone permettono, a chiunque riesca a radunarne sette, di controllare il tempo. Nella versione CD sarà possibile partire alla ricerca delle sette Time Stone e assicurare un futuro a Little Planet. Per ottenere la Time Stone in ogni fase speciale, sarà necessario distruggere tutti gli UFO nel tempo stabilito. Ad ogni tocco dell’acqua il tempo diminuisce

Nuove caratteristiche – Nella versione aggiornata di Sonic CD contenuta in Sonic Origins, è possibile effettuare uno scatto avvitato o un “turbo scatto” per partire in quarta in un batter d’occhio. Nella “Modalità Anniversario”, Sonic può effettuare lo “Scatto verticale”, un’abilità apparsa per la prima volta in Sonic Mania. Inoltre, sarà possibile trovare le monete, la nuova valuta di Sonic Origins. A grande richiesta, sarà possibile giocare nei panni di Tails, la volpe dalle due code. Grazie alla sua capacità di nuotare e volare, l’esplorazione di ciascun livello risulterà molto più semplice. Dal punto di vista della storia, Sonic Origins include due nuove scene animate per Sonic CD. Le animazioni di apertura e chiusura originali sono comunque disponibili.

L’episodio lo trovate a questo link, mentre il titolo è ora disponibile al prezzo di 39,99 € su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel frattempo, lo sapevate che sono aperte le iscrizioni al test pre-alpha per Skate?