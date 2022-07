Halo Infinite: l’11 luglio arrivano la modalità Co-Op e il replay delle missioni

Halo Infinite non è stato lanciato senza la co-op della campagna e Forge è stato un grosso problema per molti fan della serie (e non in senso positivo), e il fatto che entrambe queste cose siano state ritardate un paio di volte non ha esattamente aiutato ad appianare le cose. 343 Industries aveva precedentemente confermato che la campagna cooperativa sarebbe stata lanciata in anteprima a luglio.

Come annunciato in un aggiornamento del blog su Halo Waypoint, la modalità cooperativa della campagna verrà aggiunta ad Halo Infinite l’11 luglio. Sono stati anche rivelati alcuni dettagli su come funzionerà, come il fatto che tutti i giocatori potranno fare progredire verso il proprio salvataggio piuttosto che solo il leader della squadra. Di seguito la dichiarazione del lead world designer John Mulkey:

Quando i giocatori si uniscono al Fireteam e scelgono i propri slot di salvataggio su cui giocare, il gioco aggrega gli stati di tutte le missioni di quei salvataggi e imposta uno stato mondiale in cui tutte le missioni completate da tutti i membri del Fireteam sono contrassegnate come completate mentre le missioni non completate da tutti sono contrassegnati come incompleti.

In modalità cooperativa, la campagna di Halo Infinite porrà anche un limite alla distanza tra i giocatori, denominata Area delle operazioni, che avrà un raggio fino a 1000 piedi. Nel frattempo, ovviamente, sarà supportato il cross-play su tutte le piattaforme. Oltre alla co-op della campagna, l’11 luglio con Mission Replay arriverà anche un’altra importante funzionalità che mancava nel gioco al lancio ed è stata fortemente richiesta dai fan. Sono inoltre stati aggiunti nuovi risultati legati alla modalità cooperativa della campagna e alla ripetizione della missione. Per quanto riguarda Forge, 343 Industries ha in programma di aggiungerlo al gioco a settembre.

Halo Infinite è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.