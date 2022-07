The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin: pubblicato un nuovo trailer

Falcom ha rilasciato un nuovo trailer per The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin. Il trailer presenta una serie di nuovi elementi, tra cui scene di Swin e Nadia, oltre a uno scontro tra Shizuna e Kasim, oltre a scene riguardanti Oct-Genesis.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- Limited Edition includerà la colonna sonora, il calendario 2022/2023, una grande mappa in tessuto in microfibra della Repubblica del Calvard e il contenuto scaricabile The Legend of Heroes : Trails in the Sky Series Background Music Set. La Digital Deluxe Edition e il Season Pass includono l’accesso a tutti i costumi dei personaggi, gli accessori, le voci Hollow Core e i set di musica di sottofondo che verranno rilasciati come contenuto scaricabile a pagamento tramite il PlayStation Store dopo il lancio. Di seguito una panoramica delle informazioni:

Storia

Dopo la scomparsa della minaccia dell’organizzazione mafiosa Armata, la Repubblica del Calvard ha riacquistato la pace di un tempo. Ma un giorno, in un angolo di Edith City, si verifica un bizzarro incidente in cui una squadra delle operazioni speciali del CID (Central Intelligence Department) è stata trovata massacrata. La polizia di Calvard e la Gilda dei Bracciali iniziano a indagare sulla questione. Ma sentendo che potrebbe arrivare un nuovo momento di caos, anche le fazioni clandestine iniziano a fare mosse. Nel frattempo, anche Spriggan Van Arkride inizia la sua indagine, avviata dalla visita di una persona inaspettata. Chi è il colpevole del massacro? Perché l’hanno fatto? E cosa accadrà ad Agnes, che è alla ricerca dell’Ottava Genesi, l’ultima eredità del bisnonno? Il ruggito brutale di una bestia cremisi e l’incontro con un ragazzo e una ragazza che cercano qualcosa li condurranno lungo un sentiero da cui non possono sfuggire.

The Legend of Heroes Kuro no Kiseki II Crimson Sin uscirà dal 29 settembre in Giappone per PlayStation 4 e PlayStation 5.