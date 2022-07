eFootball accordo in esclusiva con l’Inter: ecco i dettagli

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi l’accordo con uno dei principali club calcistici italiani stringendo così una delle più importanti partnership sportive del momento.eFootball e FC Internazionale Milano siglano dunque l’iconico accordo che includerà elementi all’interno e all’esterno della serie stessa, tra cui diversi diritti commerciali, di immagine e di utilizzo.

In- game saranno presenti la nuova divisa ufficiale, i nuovi kit di allenamento brandizzati e l’iconico stadio di San Siro; e ultimo, ma non di certo per importanza, la partnership vedrà l’Inter presente esclusivamente in eFootball e in nessun altro videogioco calcistico a partire da luglio 2024. La squadra si integrerà anche in una serie di eventi sportivi gestiti da KONAMI, come ad esempio la Championship Pro( l’ultima edizione si è conclusa qualche giorno fa). Il team si è visto entusiasta della decisione e dell’accordo, ecco di seguito infatti la dichiarazione di Alessandro Antonello, Corporate CEO di FC Internazionale Milano:

Questo nuovo accordo pluriennale di partnership globale testimonia l’importanza di un percorso comune tra Inter e KONAMI un chiaro impegno che riprende un legame cominciato anni fa e che proseguirà in futuro, basato su valori e obiettivi condivisi.

Per avere tutte le informazioni riguardanti il titolo basterà visitare il sito ufficiale o i loro account social ; non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa sviluppatrice di videogame. Nel frattempo però lo sapevate che è disponibile il terzo episodio di Sonic Origins Speed Strats?