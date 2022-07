EA SPORTS F1 22 debutta in tutto il mondo

Codemasters ed Electronic Arts Inc. lanciano ufficialmente sul mercato EA SPORTS: F1 22. Trattasi del gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, ed il titolo quest’anno aggiunge una serie di caratteristiche innovative ed interessanti che entusiasmeranno i fan più più accaniti. Il gioco ha infatti implementato nuove auto, un nuovo regolamento, è stato introdotto l’ Autodromo Internazionale di Miami e sono stati aggiornati i circuiti di Spagna, Australia e Abu Dhabi. Queste non sono le uniche novità aggiunte al titolo, eccovi di seguito una piccola panoramica:

Innovazioni tecnologiche -fisica, maneggevolezza e modelli di pneumatici riflettono in maniera più realistica la realtà.

-fisica, maneggevolezza e modelli di pneumatici riflettono in maniera più realistica la realtà. IA adattiva – un’impostazione che regola il livello di difficoltà applicato ai concorrenti dell’IA, adattando la loro velocità e competitività, in modo che i nuovi giocatori rimangano sempre nel vivo della battaglia

– un’impostazione che regola il livello di difficoltà applicato ai concorrenti dell’IA, adattando la loro velocità e competitività, in modo che i nuovi giocatori rimangano sempre nel vivo della battaglia VR su Pc introdotto

Modalità single-player o multiplayer nell’abitacolo

Modifiche audio – ri-registrazione e l’espansione delle squadre di commento in più regioni, una nuova colonna sonora su licenza con una rosa globale di artisti elettronici e dance

– ri-registrazione e l’espansione delle squadre di commento in più regioni, una nuova colonna sonora su licenza con una rosa globale di artisti elettronici e dance F1 LIFE – un nuovo hub sociale personalizzabile che offre ai giocatori uno scorcio di un pilota di F1 lontano dalla pista

– un nuovo hub sociale personalizzabile che offre ai giocatori uno scorcio di un pilota di F1 lontano dalla pista Otto supercar – offrono nuove sfide di gioco; posso essere guidate in pista nella funzione Pirelli Hot Lap

– offrono nuove sfide di gioco; posso essere guidate in pista nella funzione Pirelli Hot Lap La mia squadra-con tre punti di partenza,Carriera decennale con funzionalità per due giocatori e il Multiplayer che include lo split-screen offline.

Insomma le implementazioni sono diverse e variegate e determineranno così sicuramente una migliore esperienza di gioco. Il titolo è disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite Origin e Steam ed è possibile dare uno sguardo più approfondito al gioco attraverso il sito ufficiale.

Inoltre, in occasione del lancio, la casa sviluppatrice di videogame, ha collaborato con Charles Leclerc della Scuderia Ferrari per dare “uno sguardo esclusivo alla vita di un pilota di Formula 1”; vi lasciamo il video in fondo a questo articolo; ma nel frattempo, lo sapevate che è ufficiale l’accordo esclusivo tra eFootball e Inter?