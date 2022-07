Sea of ​​Stars è stato posticipato al 2023

Sono passati un paio d’anni da quando Sabotage Studio aveva annunciato Sea of ​​Stars, un gioco di ruolo retrò a turni ambientato nello stesso universo del suo gioco precedente, a scorrimento laterale del titolo di Metroidvania The Messenger, e da allora ha generato un sacco di video e anticipazione, specialmente con ogni nuovo trailer che sembrava piuttosto promettente. L’attesa, tuttavia, sarà ancora un po’ più lunga del previsto.

L’anno scorso, Sabotage Studio ha confermato che Sea of ​​Stars puntava al lancio durante il 2022, ma lo sviluppatore ha ora annunciato un ritardo.Tramite un post su Twitter, ha annunciato che Sea of ​​Stars verrà lanciato nel 2023, anche se Sabotage sta ancora cercando di rilasciare il gioco nel 2022. Di seguito la dichiarazione dello sviluppatore Sabotage Studio:

Tenendo presenti le nostre due priorità principali – la qualità della vita per il nostro team e la qualità del gioco finito – possiamo ora confermare che Sea of ​​Stars uscirà nel 2023. Comprendiamo che l’attesa è una grande richiesta e vogliamo ringraziare sinceramente la nostra comunità per il supporto travolgente e le vibrazioni positive. Nel frattempo, stiamo esaminando le opzioni per ottenere una fetta giocabile a tutti quest’anno.