Final Fantasy XVI: Yoshida rivela la Story Focus Mode

Final Fantasy XVI continua a far parlare di sè e questa volta a dare voce alla notizie riguardanti il titolo è il produttore Naoki Yoshida il quale ha rivelato a Famitsu la Story Focus Mode e gli assist indossabili;ecco di seguito la sua dichiarazione:

Nella modalità Story Focus, gli accessori implementati dall’IA vengono forniti dall’inizio e i controlli di base di Clive possono essere modificati attaccandoli e rimuovendoli.Uno di questi oggetti rende più facile bloccare gli attacchi, aumentando la finestra di opportunità.Ci saranno inoltre combo spettacolari mentre si passa da evocazioni e abilità semplicemente premendo determinati pulsanti.



Dunque è piuttosto chiaro come questi assist permetteranno di creare mosse offensive e difensive di forte impatto e che possono essere modificate in base alle preferenze del giocatore.Resta da vedere se ci saranno opzioni di difficoltà (o Story Focus Mode è come la Story Mode di Final Fantasy 7 Remake in termini di sfida).

Il titolo sarà esclusiva PS5 ed uscirà nell’estate del 2023 e pare che nuovi dettagli ed un nuovo trailer saranno disponibili a partire dal prossimo autunno. Dunque, non ci resta che aspettare. Nel frattempo però, lo sapevate che il cast avrà l’accento inglese-britannico?