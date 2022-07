Digimon Survive: mostri e mistero nel nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Digimon Survive, gioco di ruolo strategico con i mostri digitali in arrivo il 29 luglio, che fa una panoramica generale del gioco, e che potete vedere in fondo alla notizia, insieme a nuovi screenshot.

In questo nuovo trailer i giocatori possono dare uno sguardo approfondito al gioco, un ibrido tra visual novel e RPG. Nel gioco si andrà ad esplorare un mondo misterioso e pericoloso, dividendosi tra incontri con anici e con nemici, scoprendo errori e indizi e ingaggiando battaglie.

La mappa del gioco aiuterà i giocatori nell’esplorazione degli ambienti e nelle importanti interazioni tra Takuma, i suoi amici e i loro Digimon. Le scelte saranno importanti perché avranno un impatto non solo sulla storia e il destino di alcuni personaggi, ma anche su come alcuni Digimon si evolveranno.

Le interazioni si dimostreranno anche utili durante le battaglie: i giocatori infatti potranno incoraggiare i loro Digimon a dare potenziamenti e vantaggi e cercare di parlare con i Digimon avversari con la possibilità di reclutarli nel proprio team.

Nel corso di queste battaglie, non solo il posizionamento sarà importante per avvantaggiarsi ma anche l’uso di oggetti e di abilità per sopravvivere in questo mondo misterioso.

Le Digievoluzioni avranno un ruolo importante perché daranno più potenza ai Digimon e potranno cambiare le sorti delle battaglie.

DIGIMON SURVIVE sarà disponibile dal 29 luglio 2022 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco sarà compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oltre al trailer, che potete vedere qui sotto, sono stati pubblicati anche una serie di screenshot tratti dal video, e che potete vedere ancora più sotto.