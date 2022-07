Final Fantasy XIV: patch 6.2, ecco la finestra di lancio

Oggi, 1 luglio 2022, il team di sviluppo di Final Fantasy XIV ha tenuto un’altra sessione di Live Letter From the Producer in cui il registra, Naoki Yoshida ha rivelato la finestra di lancio per la nuova patch. L’aggiornamento in questione si intitolerà Buried Memory ed i fan dovranno attendere la fine del mese di agosto per averla tra le mani.

L’elemento che ha reso veramente super attesa questa patch è un nuovo personaggio che, stando alle molteplici dichiarazioni, dovrebbe essere introdotto. Oltre a questo personaggio del mistero ( di cui non si è a conoscenza di alcun particolare ) Yoshida ha dichiarato che nella patch in questione uno degli obiettivi principali era il sistema di Trust; rivelando inoltre che tutti i Dungeon 2.X di A Realm Reborn Dungeons avrebbero ricevuto la funzione Trust nelle future patch della serie 6.2, così come da due a tre Dungeon nell’espansione Heavensward.

A proposito, infine, di Dungeon, ne sarà introdotto uno nuovo di zecca nella patch, Criterion. Di seguito vi rilasciamo il tweet dall’account ufficiale del gioco in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo però, lo sapevate che Digimon Survive ha un nuovissimo trailer?