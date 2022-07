Riders Republic e Skull and Bones: eventi in-game per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Riders Republic e Skull and Bones avranno eventi in-game volti ad affrontare il cambiamento climatico. Tutto ciò avviene grazie alla collaborazione tra Ubisoft e Playing for the Planet; l’iniziativa ha come scopo ultimo la sensibilizzazione globale su un problema reale e tangibile del nostro pianeta; ovvero l’impatto devastante del cambiamento climatico sulla terra.

Gli eventi in -game avranno inizio tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Per quanto riguarda i giocatori di RR, essi si ritroveranno d’improvviso ( senza saperlo prima) di fronte a vaste arie incendiate in cui, in talune occasioni, sarà addirittura necessario indossare una maschera anti-gas; ma nonostante questo alcune di loro saranno comunque off-limits a causa della loro vicinanza all’incendio. L’evento, oltre a sottolineare l’enorme catastrofe ambientale, porterà anche il giocatore a comprendere l’importanza della cooperazione; difatti spesso si dovrà lavorare insieme ad altri giocatori e fare fronte comune alla minaccia.

Per quanto riguarda S&B ( che si dice in uscita a novembre) gli eventi metteranno in risalto svariati problemi che affliggono i nostri oceani, come la pesca eccessiva ad esempio. Ecco quanto dichiarato ufficialmente in merito dalla società stessa:

I giocatori potranno scegliere di contribuire alla protezione della fauna marina e comprendere la natura distruttiva del commercio di pinne di squalo

Insomma, sono davvero ottime iniziative che potrebbero dare una grandissima mano nella lotta alla sensibilizzazione verso questo problema. Questi titoli non sono i primi a prendere le parti del nostro pianeta, infatti lo stesso Horizon Forbidden West ( titolo già di per sè fortemente incentrato sulla forza della natura) ha piantato un albero per ogni giocatore che riscattava il trofeo “Reach the Daunt” durante le prime settimane di vendita del gioco. Insomma, i videogame e le case produttrici stanno facendo fronte comune verso un problema che riguarda ogni singolo individuo; non ci resta che supportare queste idee e, nel nostro piccolo, collaborare quotidianamente per risolvere insieme il problema.