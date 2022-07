CD Projekt RED festeggia i suoi vent’anni

Oggi 1° luglio 2022, CD PROJEKT RED celebra il suo 20° anniversario, segnando due decenni da quando lo studio è entrato nella scena dello sviluppo di videogiochi e ha iniziato a lavorare al primo titolo della serie The Witcher.

Dopo aver visto il successo nel campo della distribuzione e della localizzazione dei videogiochi, CD PROJEKT ha rivolto la sua attenzione allo sviluppo di un proprio gioco che ha portato alla creazione di CD PROJEKT RED, uno studio di sviluppo di videogiochi, e all’annuncio ufficiale fatto il 1° luglio 2002.

Nei vent’anni successivi, CD PROJEKT RED è diventata un nome mondiale del settore. La serie di videogiochi The Witcher, evidenziata dall’acclamato The Witcher 3: Wild Hunt del 2015, ha venduto oltre 65 milioni di copie, e recentemente è stato annunciato anche lo sviluppo di un nuovo gioco principale di The Witcher. Anche Cyberpunk 2077, l’ultima uscita dello studio, è diventato un franchise riconosciuto a livello globale, generando la propria serie anime Cyberpunk: Edgerunners, creata in collaborazione con Studio Trigger e in anteprima su Netflix nel settembre 2022. Attualmente CDPR sta lavorando anche all’espansione del gioco, che uscirà nel 2023.

Guardando indietro agli ultimi 20 anni, il capo dello studio Adam Badowski ha dichiarato:

Quando abbiamo fondato CD PROJEKT RED, non sapevamo cosa si potesse o non si potesse fare nell’industria dei videogiochi. Siamo stati ribelli fin dall’inizio e abbiamo dovuto imparare tutto da soli. Questo ci ha dato la libertà di sviluppare i nostri giochi a modo nostro, e questo approccio distinto e personale ha costituito il nucleo del nostro DNA, che come potete vedere ha plasmato i nostri giochi. Questi ultimi vent’anni sono stati emozionanti e fruttuosi per noi, in modo imprevedibile, e siamo estremamente orgogliosi dei nostri risultati e del fatto di poter contare costantemente sul sostegno della nostra community. Questo è un aspetto che ci sta particolarmente a cuore, ed è con questa positività e ottimismo che ci avviamo verso il nostro ventunesimo anno e oltre.

Lo studio sta concentrando gran parte delle celebrazioni per l’anniversario sulla sua appassionata comunità. CD PROJEKT RED ha mantenuto uno stretto rapporto con i giocatori fin dal primo giorno, ed è grazie al loro sostegno nel corso degli anni che lo studio è dove si trova oggi. I giocatori sono sempre stati al centro del lavoro e della missione di CDPR e le celebrazioni per il 20° anniversario, annunciate di recente, sono il modo in cui lo studio condivide questa occasione speciale con la sua community altrettanto speciale.

A tal fine, lo studio ha lanciato il proprio sito web per il 20° anniversario, che invita i membri della community a condividere i propri ricordi di CD PROJEKT RED e dei suoi giochi attraverso fotografie, screenshot, artwork e altro ancora. I giocatori possono caricare i loro ricordi nella Birthday Gallery (Galleria di Compleanno) e condividere questo importante traguardo con lo studio e con i membri della comunità di tutto il mondo.

Nei prossimi mesi, il sito web del 20° anniversario ospiterà regolarmente streaming di giochi di CD PROJEKT RED, con i membri dello studio che accompagneranno il pubblico in un viaggio nella memoria ogni mercoledì, a partire dal 6 luglio. I visitatori del sito potranno anche imparare curiosità sullo studio, partecipare a sfide – e vincere premi – e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni su CD PROJEKT RED e sulle celebrazioni del suo 20° anniversario, potete seguire gli account ufficiali su Twitter e Facebook.