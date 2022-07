Sucker Punch: nessun gioco di Sly Cooper o Infamous è in produzione

Nell’ultimo periodo erano arrivati diversi leak, soprattutto in merito al procione Sly, ma Sucker Punch Productions ha annunciato che nessun nuovo gioco di Sly Cooper e di Infamous è al momento in sviluppo, né da parte di Sucker Punch stessa, né di nessun altro sviluppatore. Non vengono chiuse le porte in modo definitivo (viene proprio scritto mai dire mai in futuro), ma al momento non c’è alcun progetto concreto in merito a questi due titoli.

Qui sotto il comunicato completo:

All’avvicinarsi dei 25 anni dall’apertura di Sucker Punch, siamo orgogliosi di ripercorrere l’eredità dei personaggi e delle storie che abbiamo creato, da Rocket: Robot on Wheels a Sly Cooper e inFAMOUS, e più recentemente Ghost of Tsushima.

I nostri giochi continuano a crescere in scala e complessità e richiedono la massima attenzione da parte del nostro studio. Essendo concentrati sul nostro progetto attuale, non abbiamo in programma di rivisitare inFAMOUS o Sly Cooper al momento, e nessun altro studio sta lavorando a progetti legati a questi franchise. Questi personaggi sono molto speciali e vicini e cari ai nostri cuori quindi, anche se mai dire mai per il futuro, per ora non ci sono giochi di inFAMOUS o Sly Cooper in sviluppo.

Sappiamo che molte persone giocano a questi giochi ancora oggi, quindi presto effettueremo la manutenzione dei server UGC di inFAMOUS 2 per spostarli in una nuova sede che li manterrà attivi e funzionanti ancora per un po’. Prima o poi dovremo abbandonare questi server, ma vogliamo mantenerli in funzione il più a lungo possibile per i giocatori ancora attivi.

Stiamo anche lavorando per mettere il DLC Cole’s Legacy per inFAMOUS Second Son (che in precedenza era disponibile solo come parte della Collector’s Edition) sul PlayStation Store in tutti i territori per chiunque se lo sia perso.

Grazie a tutti per gli oltre 24 anni di incredibile supporto. Il vostro amore e il vostro apprezzamento ci spingono a continuare a creare nuovi giochi e nuovi mondi, e non vediamo l’ora di continuare a dare vita a nuove ed entusiasmanti idee per molti anni a venire. Non siamo ancora pronti a parlare del futuro, ma speriamo che continuerete a seguirci quando saremo pronti a condividere qualcosa di più.