Shovel Knight Pocket Dungeon: DLC gratuito in accesso anticipato su Steam

Nell’ultimo Yacht Club Games Presents, era stato svelato che gli sviluppatori di Shovel Knight Pocket Dungeon erano al lavoro su un’ampia serie di DLC (3 pacchetti). Sapendo che sviluppare un gioco ben bilanciato può essere arduo, Yacht Club Games ha pensato che sarebbe stato divertente mostrare lo sviluppo e invitare i giocatori ad aiutarli per far migliorare il DLC di Pocket Dungeon.

Oggi primo luglio il team ha infatti annunciato di aver fatto uscire un’anteprima del primo Puzzler Pack su Steam. L’intero pacchetto di contenuti scaricabili è attualmente gratuito, quindi vi basterà il gioco base per addentrarvi nei nuovi contenuti di Pocket Dungeon.

Tenete presente che, poiché il pacchetto DLC è ancora in fase di sviluppo, verranno aggiunti continuamente nuovi contenuti e verranno corretti i bug.

Il DLC porta nuovi personaggi giocabili, nuove aree da esplorare, nuove quest e nuove reliquie.

NUOVI PERSONAGGI GIOCABILI:

PUZZLE KNIGHT

Il prodigio del puzzle preferito da tutti è ora un personaggio giocabile! Durante la run, potrai ruotare i nemici circostanti in senso orario per creare nuove combo!

Come sbloccare Puzzle Knight: Sconfiggi Puzzle Knight e batti il gioco! Può essere fatto con qualsiasi personaggio. Se l’hai già fatto, Puzzle Knight si sbloccherà automaticamente nel campeggio!

MONA

La nostra regina verde dei minigiochi può ora intraprendere la sua personale avventura in Pocket Dungeon! Utilizzate le sue fantastiche abilità di alchimista facendo esplodere le pozioni vicine. Fate catene per ottenere più soldi!

Come sbloccare Mona: Battete il gioco e ottenete il “vero finale” come Cavaliere della Peste! Se l’hai già fatto, Mona si sbloccherà automaticamente nell’accampamento!

Nuove aree da esplorare:

HEDGE FARMER

Un appezzamento di terra è apparso nel Pocket Dungeon! Preparate il vostro pollice verde, il salubre Hedge Farmer ha bisogno di assistenza agricola!

Come sbloccare la Hedge Farmer: Battete il gioco e ottenete il “vero finale”! Questo può essere fatto con qualsiasi personaggio. Se l’avete già fatto, l’area si sbloccherà automaticamente.

CASTLE QUANDRY

Scoprite una nuova missione segreta nel Pocket Dungeon! Scalate una colossale pianta di fagioli per scoprire un castello misterioso nascosto tra le nuvole!

Come si sblocca il CASTLE QUANDRY: è un segreto per tutti…. tranne che per l’Hedge Farmer. Se lo aiutate, potrebbe rivelarvi qualche dolce segreto!

Nuove missioni

QUANDARY RUNS

Una volta raggiunto il Castello Quandary, sbloccherete 4 missioni speciali per ogni personaggio giocabile!

Nota: la modalità avanzata e la sfida stravagante non sono ancora disponibili. Le sfide Rifrazione e Personaggio sono giocabili solo come Shovel Knight.

Modalità avanzata: La missione originale riceve nuovi nemici, mini-boss, oggetti, reliquie e altro ancora!

Sfida abilità Refract: Gioca con un set di abilità completamente nuovo insieme al giocatore.

Sfida personaggio: Padroneggia nuovi modificatori per rendere più piccante la tua avventura!

Sfida stravagante: La missione originale, ma con un nuovo modificatore selvaggio in ogni tappa.

NUOVE Reliquie

Chester ha scovato altre fantastiche reliquie per aiutarvi nella vostra avventura in Pocket Dungeon!

Fetta di agrumi: Le pozioni curano un HP in più

Mappa di Chester: Aumenta i forzieri trovati negli stage da 3 a 4!

Nota: i nomi sono ancora provvisori! Potrebbero essere diversi nel gioco

Qui sotto potete vedere il trailer del DLC gratuito di Shovel Knight Pocket Dungeon.