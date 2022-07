Alaloth Champions of the Four Kingdoms: trailer per il lancio in accesso anticipato

Alaloth Champions of the Four Kingdoms, GDR del team italiano Gamera Interactive, è disponibile in accesso anticipato su Steam, e per questo è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

In più, è subito arrivato un aggiornamento che aggiusta alcuni bug, e un ulteriore post ha fatto sapere che è in arrivo il full support mouse+tastiera.

Queste le caratteristiche del gioco:

Padroneggia un sistema di combattimento unico e arduo

Personalizza il tuo personaggio scegliendo diverse modalità di potere, classi e abilità

Esplorate, create, guadagnate reputazione e sbloccate nuove missioni

Scegliete una delle 4 razze giocabili (Umani, Elfi, Nani, Orchi), oltre 40 case e clan per cui combattere, ognuno con la propria storia.

12 compagni memorabili con una propria storia alle spalle, pronti a unirsi a voi o a combattervi durante il vostro viaggio

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio dell’early access di Alaloth Champions of the Four Kingdoms.