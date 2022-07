God of War Ragnarok: Santa Monica Studio rilascia un comunicato contro gli atteggiamenti tossici

Santa Monica Studio ha deciso di rilasciare un comunicato ufficiale contro i comportamenti tossici che si sono andati a generare dopo il “mancato” annuncio della data d’uscita di God of War Ragnarok. Nello specifico, la cinematic producer Estelle Tigani aveva scritto sui suoi profili social di come gli fossero arrivate foto oscene da parte di utenti che richiedevano la data d’uscita. Il producer Cory Balrog aveva ovviamente condannato l’accaduto, predicando rispetto e sottolineando di come il team stia lavorando duramente per portare un prodotto che possa essere apprezzato dai giocatori. Nelle nelle ultime ore il team ha deciso di scrivere delle righe contro questi atteggiamenti deplorevoli.

Qui sotto il messaggio tradotto:

Ogni singola persona a Santa Monica Studio sta lavorando per creare un gioco di cui è orgogliosa, un gioco che speriamo possiate apprezzare una volta che verrà pubblicato. I nostri fan ci ispirano, e capiamo la passione e il desiderio di avere più informazioni. Ma questa passione non dovrebbe essere tossica né andare oltre ad ogni dignità umana. Celebriamo la nostra community trattandoci a vicenda, ogni giocatore e sviluppatore, con rispetto.

Qui il tweet originale postato sul profilo ufficiale Twitter di Santa Monica Studio. God Of War Ragnarok arriverà su PS5 e PS4, basterà pazientare, nel rispetto.