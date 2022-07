My Hero Ultra Rumble: aperte pre-iscrizioni per closed beta di agosto

My Hero Ultra Rumble si appresta ad avere un’altra fase closed beta, dopo quella di inizio anno. Bandai Namco ha infatti aperto le pre-iscrizioni, da cui potete accedere tramite il sito ufficiale. Pre-iscrizioni che saranno aperte fino al 31 luglio, e fase di test che sarà disponibile dal 18 al 22 agosto. Per la precisione, il 18 agosto dalle 4:00 di mattina alle 12:00, e poi dalle 4:00 di mattina del 19 agosto e fino alle 08:00 di mattina del 22.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Per chi non conoscesse il gioco in questione, qui sotto potete leggere una descrizione dal sito ufficiale:

Per la prima volta, un Battle Royale free to play basato sulla popolare serie animata!

Sfida altri giocatori nei panni di un eroe o di un villain in MY HERO ULTRA RUMBLE!

Scegli il tuo personaggio preferito e fai squadra con altri due giocatori online per sconfiggere sette squadre rivali.

Partecipa a scontri memorabili, sfrutta al meglio il tuo Quirk, accresci i tuoi poteri e scatena abilità devastanti.

Collabora con i tuoi alleati, imposta una strategia e sfrutta l’ambiente a tuo vantaggio. Con un buon gioco di squadra, prevarrete su tutti gli altri!

Qui sotto potete vedere il trailer di My Hero Ultra Rumble.