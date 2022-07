Anonymous Code arriva in occidente nel 2023

Spike Chunsoft ha annunciato che Anonymous Code arriverà nel mercato occidentale nel 2023. Il titolo, dal creatore di Steins Gate, Chiyomaru Shikura, e sviluppato da Mages, sarebbe dovuto uscire inizialmente nel 2016. Arriverà prima in Giappone, il 28 luglio 2022, per poi arrivare il prossimo anno in occidente (periodo preciso non svelato), su PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam. Per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In più, la steelbook launch edition è già pre-ordinabile tramite il sito ufficiale, al prezzo di 59,99 euro, per Switch e PS4. Sempre dal sito ufficiale, arriva la descrizione della storia di questo nuovo episodio della Science Adventure Series:

2037. Nakano, Tokyo. Pollon Takaoka e il suo migliore amico Cross Yumikawa si guadagnano da vivere come hacker professionisti ovunque sia possibile; ovunque non sia stato colpito dal disastro del “Mattino triste”, avvenuto il 6 febbraio 2036.

Un giorno Pollon dichiara di voler “fare una fuga d’amore”, nonostante sia single. Tuttavia, incontra una misteriosa ragazza di nome Momo in un luogo dove nessuno dovrebbe trovarsi…

Improvvisamente, appaiono dei misteriosi assalitori che inseguono Momo.

Durante la fuga, Pollon riceve l’applicazione “Save & Load” che gli permette di salvare i dati e ricominciare da capo proprio come in un videogioco. Non si rende conto che questo è solo l’inizio…

Il misterioso e geniale hacker “Cicada 3301” che organizza una serie di “Quest” che sembrano impossibili da risolvere. Il “Gaia Institute” che ha riattivato la simulazione della Terra che doveva essere congelata. Gli scagnozzi del “Holy Office 513” del Vaticano, che lavorano dietro le quinte…

Pollon viene coinvolto in numerose storie a seguito del suo incontro con Momo e si trova ad affrontare un grande evento che scuote il mondo.

Quale verità vi aspetta quando usate l’hacking, il salvataggio e il caricamento?

Hackerate la miriade di rami della realtà e “caricate” il finale che salverà il mondo!

Questa è la storia degli hacker che riscriveranno il futuro.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia l’arrivo in occidente nel 2023 di Anonymous Code su PS4, Switch e Steam.