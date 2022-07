Silent Hill: trapela in rete un teaser, ma viene già etichettato come fake

Nei giorni scorsi è trapelato in rete un brevissimo teaser trailer (che potete vedere qui), a detta degli utenti realizzato da Konami e che ci preparava ad una presentazione legata ad un nuovo Silent Hill atteso per PlayStation 5 (il remake?). La semplicità con cui è stato realizzato questo teaser però è sembrata subito sospetta, tanto che molti giocatori hanno chiamato in causa il mitico Dusk Golem.

In un primo momento, il famoso insider che per anni ha confermato l’esistenza di almeno un Silent Hill in sviluppo ha affermato di essersi ritirato dalle scene (di nuovo), per poi comunque intervenire affermando che questo filmato poteva benissimo essere stato realizzato da chiunque con un semplicissimo software di editing in circa di 30 minuti. Dunque, Dusk Golem ha bollato il filmato come “fake” e dunque, meglio non aspettarsi alcuna presentazione il 12 luglio, giorno indicato nel teaser.

Vi ricordiamo che nei mesi scorsi sono trapelate indiscrezioni circa lo sviluppo di ben 3 Silent Hill (tra capitolo principale, remake e spin-off), ma al momento non ne è stato confermato o annunciato neanche 1.

(2/2) want a reveal already, but that is literally something someone could make in an easy video editing software in like, 30 minutes.

I don't fucking know currently when its being revealed at the end of the day, & even if I did, I wouldn't reveal it anymore. But really?

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 2, 2022