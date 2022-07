A Light In The Dark: finestra di lancio per Switch e PS4

Sekai Project in collaborazione con CreSpirit, Storia e Narrator ( rispettivamente editore e sviluppatori) rivelano ufficialmente una finestra di lancio per A Light In The Dark, una visual novel dai tratti urbani oscuri lanciato per la prima volta su PC tramite Steam il 15 giugno 2018.

Il gioco arriverà per Nintendo Switch e PlayStation 4 questo autunno e sia il trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) che la descrizione su Steam, permettono di dare uno sguardo al titolo di prossima uscita. Eccovene uno stralcio:

Non possiamo scegliere in questo mondo ingiusto.

-Hao-Chen Jiang non capì cosa fosse quando aprì gli occhi. Davanti a lui c’era una stanza buia e squallida che non aveva mai visto prima. Cercando di alzarsi per accendere le luci, scopre che le sue braccia sono legate dietro di lui ed è allora che si rende conto di essere stato rapito. È allora che una ragazza misteriosa appare davanti a lui e con uno sguardo di disprezzo gli dice che è stato rapito e, a meno che la sua famiglia non accetti di pagare un riscatto, non ha possibilità di scappare. Ma forse c’è di più in questo oltre ai soldi…

-Il ragazzo ricco bloccato nella sua vita quotidiana immutabile…

La ragazza feroce che lotta per la sopravvivenza …

Due persone in posizioni totalmente opposte nella vita.

-Durante i suoi giorni di prigionia, impareranno di un mondo di cui non erano mai stati a conoscenza e che crollerà a causa dei loro pregiudizi radicati. Di fronte alla confusione e alle scelte che hanno davanti, cosa troveranno…?

-Il gioco presenta una parte della storia e una parte interattiva in cui Hao-Chen può esaminare gli oggetti che lo circondano mentre cerca di formulare un piano per sfuggire ai suoi rapitori, ma fai attenzione alla tua resistenza! A Light in the Dark presenta anche finali multipli e opzioni di lingua in inglese, cinese tradizionale e cinese semplificato.

Insomma, il gioco si presenta davvero interessante ed ha avuto un discreto successo su PC; non ci resta che vederlo in azione su console Nintendo e Sony, ma per questo non dovremo aspettare molto. Nel frattempo però, lo sapevate che circola in rete un teaser associato a Silent Hill?