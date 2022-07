Rocket League celebra il settimo anniversario con un evento dedicato

Rocket League giunge al suo settimo anniversario, per la precisione la ricorrenza cadrà il prossimo 7 luglio e per festeggiare Psyonix ha creato un evento interamente dedicato ad esso,Birthday Ball.Il Birthday Ball sarà attivo su Rocket League dal 6 al 19 luglio, per avere più informazioni possibili al riguardo basta andare sul sito ufficiale che troverete a questo indirizzo, nel frattempo però ecco di seguito cosa questa fantastica iniziativa porterà ai giocatori:

: tramite queste sfide i giocatori potranno ricevere fino a 300 Crediti come ricompense. Sfide Addizionali, invece, avranno bottini allettanti come il Titolo Golden Goat, la Cornice Metallo Prezioso e Uova Dorate, quest’ultime avranno la possibilità di far ottenere oggetti provenienti dalle Champions Series 1-4. P. Due Modalità a Tempo Limitato : 2v2 Heatseeker (disponibile dal 6 fino al 13 luglio) e Knockout (dal 13 al 19 luglio)

: 2v2 Heatseeker (disponibile dal 6 fino al 13 luglio) e Knockout (dal 13 al 19 luglio) Oggetti a tema Anniversario: l’Auto Fennec (Bianco Titanio), l’Adesivo Fancy Formal (Fennec), le Ruote Spyder: Edizione Anniversario, e il Topper Top Hat: Edizione Anniversario saranno in rotazione nel Negozio Oggetti per tutta la durata dell’evento.

Insomma, davvero delle fantastiche notizie per il fandom; non resta che approfittare di questa splendida iniziativa!