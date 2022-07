One Piece Odyssey: un filmato mostra 18 min di gioco

Durante il livestreaming Anime Expo 2022, l’ editore Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA hanno presentato in anteprima 18 minuti di gameplay di One Piece Odyssey. Il lungo filmato permette di dare uno sguardo alle dinamiche del gioco in uscita che, a differenza del passato, non ci mostra un musou o un gioco d’azione, ma bensì un GDR con dei forti elementi strategici. Ecco, di seguito, quanto recita la sinossi ufficiale rilasciata durante un panel dell’evento:

Waford, un’isola misteriosa che compare nelle scritture antiche.Durante il viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia viene inghiottita da un’enorme tempesta in mare. Finiscono su una misteriosa isola Waford piena di natura in mezzo alla tempesta.Una Thousand Sunny rotta…. Membri dell’equipaggio sparsi…Rufy e il suo equipaggio intraprendono un nuovo viaggio avventuroso per fuggire dall’isola tormentata dalle tempeste! Ciò che li attende ci sono meraviglie di natura furiosa, potenti nemici e…



Personaggi chiave dell'intera avventura saranno Lim, una ragazza che odia i pirati e Adio Suerte, lui stesso un naufrago sbarcato a Waford. Il titolo uscirà per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2022, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni al riguardo.