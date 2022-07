Sword Art Online Alicization Lycoris è in arrivo su Switch

Durante il weekend si è tenuto l’evento streaming Anime Expo, durante il quale sono state fatte delle succose rivelazioni e mostrato tanto dei prodotti in uscita. Non fa eccezione Sword Art Online: Alicization Lycoris, il cui debutto su Switch viene annunciato ufficialmente( vi lasciamo il sito ufficiale per i dettagli di gioco). Il giocatore vestirà i panni di Krito e sarà catapultato nell’iconico mondo virtuale in cui le A.I. sono così avanzate da poter essere scambiate per esseri umani.

Trattasi di un fedele adattamento, ma il tutto è stato mixato perfettamente per rendere l’esperienza di gioco più vicina all’originale possibile attraverso un processo di mixaggio in cui personaggi preferiti dai fan incroceranno i passi dei giocatori, inclusi Eugeo, Alice, Administrator e tanti altri.

Insomma le aspettative sono alte e il trailer di gioco rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) permette di dare uno sguardo più approfondito. Non ci resta che aspettare ulteriori dettagli; nel frattempo però vi ricordiamo che durante lo stesso evento di livestreaming è stato anche mostrato un lungo filmato gamepay di One Piece Odyssey.