The DioField Chronicle: rivelata data di uscita

The DioField Chronicle è un nuovo titolo a basso budget con uno stile più sperimentale annunciato da Square Enix ad inizio anno. L’azienda aveva dato solo una finestra di lancio, ma oggi finalmente viene svelata la data di rilascio: 22 settembre.

La data non è stato l’unico annuncio degno di nota della casa sviluppatrice di videogame, difatti in concomitanza con quest’ultima è stata rivelata anche la data dell’inizio dei preordini, il 7 luglio e, come se non bastasse, a quanto pare i giocatori potranno usufruire di una demo gratuita su tutte le piattaforme il 10 agosto. La demo in questione conterrà il primo capitolo del gioco che dovrebbe tradursi in all’incirca un’ora di esperienza che poi potrà essere implementata in seguito, nel gioco completo, in caso si decidesse di acquistarlo.

Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del titolo che sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Nel frattempo però lo sapevate che Sword Art Online: Alicization Lycoris farà il suo debutto su Nintendo Switch?