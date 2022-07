Kirby: nuovo controller di PowerA per festeggiare i 30 anni

PowerA ha presentato un nuovo controller con custodia ispirata al 30° anniversario di Kirby. Il controller cablato a tema Kirby per Nintendo Switch è ora disponibile per l’acquisto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre la custodia protettiva abbinata per Nintendo Switch – modello OLED, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sarà disponibile a luglio.

Questa la descrizione:

Con un aspetto goloso come una caramella, il controller Enhanced Wired con licenza ufficiale si ispira al design dell’adorabile protagonista, con il suo caratteristico colore rosa in primo piano. Proprio come gli altri Enhanced Wired Controller del catalogo PowerA, la variante di Kirby è dotata di pulsanti di gioco avanzati mappabili per aiutare i giocatori a sbaragliare la concorrenza, mentre il lungo cavo USB staccabile di circa 3 metri consente ai giocatori di giocare da una distanza confortevole.

La custodia con licenza ufficiale per Nintendo Switch – Modello OLED, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite manterrà il vostro dispositivo Nintendo Switch comodo e sicuro, come se fosse stato inalato da Pink Puffball grazie alla sua abilità di copia. La custodia è adorabile come Kirby stesso ed è anche dotata di un supporto incorporato, perfetto per giocare in modalità Tabletop.

Per ulteriori informazioni sul controller cablato potenziato per Nintendo Switch e sulla custodia di protezione per Nintendo Switch, modello OLED e Nintendo Switch Lite, consultare il sito Web di PowerA.