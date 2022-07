CD Projekt RED: prima live per festeggiare i vent’anni il 6 luglio

Il primo luglio CD Projeckt RED ha festeggiato vent’anni esatti dalla sua nascita. Come era stato già fatto sapere dal team polacco, sono in programma diverse live streaming con i membri del team che andranno a parlare di ricordi e origini dello studio. E dalle pagine social di chi ha dato videoludicamente vita alla saga del Witcher, veniamo a sapere che la prima live si terrà il 6 luglio alle ore 16:00. Sarà possibile vederla direttamente dal canale Twitch di CD Projekt RED.

Gli sviluppatori fanno sapere che si partirà da Vizima (capitale di Temeria e Residenza di Re Foltest, nonché luogo principale in cui si svolge proprio The Witcher nel videogioco). Come ospite ci sarà Marcin Iwiński, cofondatore di CDPR, che farà sapere dove tutto è cominciato.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale.

Save the date! The first stream of our anniversary lineup starts on Wednesday, July 6th, at 4 PM CEST on https://t.co/EZxUDtOcAz

We'll start, where else, in Vizima! Our first guest, Marcin Iwiński, Co-Founder of CDPR, will take us on a trip to where it all began.#20yearsofCDPR pic.twitter.com/gwmV0k5IvY

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) July 4, 2022