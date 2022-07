Witch on the Holy Knight arriverà anche in occidente a dicembre

Il publisher Aniplex e lo sviluppatore TYPE-MOON hanno annunciato che pubblicheranno la visual novel Witch on the Holy Knight su PlayStation 4 e Nintendo Switch in occidente, in contemporanea con l’uscita giapponese dell’8 dicembre al prezzo di 39,99 dollari.

Al momento non è noto se la versione occidentale sarà solo digitale, ma tutte le versioni del gioco supporteranno le opzioni linguistiche inglese, giapponese, cinese semplificato e cinese tradizionale.

Qui sotto una panoramica del gioco, tramite Aniplex:

Che cos’è WITCH ON THE HOLY NIGHT?

Ambientato nel Giappone degli anni ’80, WITCH ON THE HOLY NIGHT racconta la storia di Aoko Aozaki, il personaggio di TYPE-MOON più amato dai fan, che tenta di destreggiarsi nel complesso mondo della magia e allo stesso tempo di affrontare le difficoltà quotidiane della vita di una studentessa delle superiori! I giocatori vivranno l’emozionante storia delle origini di questo amatissimo personaggio, scritta da Kinoko Nasu, famoso creatore della serie Fate, in persona.

Remaster ad alta definizione

La splendida grafica della versione originale per PC sarà rimasterizzata in uno spettacolare formato ad alta definizione per creare un’esperienza di gioco moderna che farà la gioia dei fan di TYPE-MOON e dei neofiti del franchise! Preparatevi alla versione definitiva di una delle opere più amate di Kinoko Nasu.

Dialoghi completamente doppiati

Oltre all’aggiornamento visivo che WITCH ON THE HOLY NIGHT riceverà, il remaster includerà nuovi dialoghi completamente doppiati. Ora i giocatori potranno sentire ogni parola di ogni amato personaggio recitata da un cast di incredibili doppiatori nell’originale giapponese.

Una narrazione profonda ed estesa

WITCH ON THE HOLY NIGHT offre ai giocatori una narrazione incredibilmente ricca con un delizioso cast di personaggi. Oltre alla storia principale, il remaster includerà anche due storie secondarie.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Witch on the Holy Knight.