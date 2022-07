Stray è al momento il gioco più atteso su Steam

Manca ormai veramente poco all’uscita di Stray, titolo con protagonista un gatto randagio che deve trovare la via di casa fuggendo da una cybercittà. Il gioco sarà infatti disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 (anche via PlayStation Plus al day-one) e su Steam dal 19 luglio. E proprio per quel che riguarda la piattaforma Valve, il gioco è ora in cima alla lista dei giochi più desiderati.

Chi ama i gatti (ma non solo) non vede quindi l’ora di poter mettere mano sul titolo sviluppato dal team indie francese BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive.

“L’altra notizia” che porta con se questa stessa notizia, è che al primo posto non c’è più The Day Before, ora secondo. L’MMO post apocalittico di recente ha subìto uno slittamento al 2023, e aveva fatto rumore la richiesta da parte di Fntastic di assumere dipendenti non retribuiti. Che la somma di queste cosa abbia portato ad un lieve calo nell’interesse del gioco con gli zombie? O, semplicemente, un gatto in un mondo cyberpunk fa il suo bell’effetto?