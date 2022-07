Mario + Rabbids Sparks of Hope: ecco quanto peserà, pre-order su Amazon

Durante l’ultimo Nintendo Direct Mini per le terze parti, era stato mostrato il gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope con tanto di data d’uscita (arrivata in realtà precedentemente). Ora sappiamo anche quanto spazio andrà ad occupare sulla propria Switch.

Guardando infatti i dati del gioco nella sua pagina sull’eshop (qui quello us, mentre qui quello nostrano) si può infatti vedere di come la sua dimensione sarà di 7.1 GB. Un “passo in avanti” rispetto al primo episodio, che di base occupava 2.9 GB, e arrivava a 4.4 con l’espansione Donkey Kong Adventure.

In più, Mario + Rabbids Sparks of Hope è pre-ordinabile su Amazon, in tre versioni:

Standard

Cosmic Edition (sempre a 60,99 euro con in più rispetto alla standard il Pacchetto Prestigio Galattico con 3 skin per armi)

(sempre a 60,99 euro con in più rispetto alla standard il Pacchetto Prestigio Galattico con 3 skin per armi) Gold Edition (a 91,49 euro con in più rispetto alla cosmic edition il Season Pass (Nuove avventure con un nuovo personaggio da utilizzare).

Ricordiamo che lo strategico di Ubisoft Milano e Nintendo sarà disponibile dal 20 ottobre 2022. Qualora lo vogliate, vi consigliamo la letta della nostra anteprima.