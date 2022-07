Runescape: è arrivato il Lord of Chaos

Runescape si aggiorna con l’arrivo di Zamorak, Lord of Chaos. Questa è la quinta e ultima battaglia del Dungeon di Elder God Wars, dove si affronta il Dio del Caos in persona: Zamorak.

Il vostro obiettivo è quello di Impedire a Zamorak di evocare orde di demoni infernali per conquistare Gielinor, ristabilendo l’Editto di Guthix e fermando i piani malvagi di Ol’ Zammy. Per farlo, dovrete avventurarvi tra ondate di folle inferocite e ambienti pericolosi per raggiungere la Spada degli Editti, situata nelle profondità della Terra Selvaggia. Per saperne di più, potete leggere l’aggiornamento sulla pagina Steam.

Qui sotto potete invece vedere il trailer di lancio.