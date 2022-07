Final Fantasy XVI: in arrivo la patch 6.2

Naoki Yoshida è sempre attivissimo e si impegna costantemente non solo nello sviluppo dei giochi, ma anche nel tenere informati i fan sull’andamento dei lavori. Fatto noto, infatti, è che Yoshida sia al lavoro su Final Fantasy XVI ma non si tratta solo di questo; il game-director ha infatti riconfermato tramite un programma speciale su Twitch( lo trovate a questo link) che l’aggiornamento 6.2 di FF XIV sarà rilasciato entro fine agosto.

La patch in questione aggiungerà il contenuto ” Island Sanctuary” il quale permetterà di avere valuta scambiabile con oggetti speciali. Ovviamente non si riduce tutto solo a questo, saranno infatti disponibili nuove missioni dello scenario principale, missioni secondarie per Tataru’s Grand Endeavour, un nuovo dungeon in “The Fell Court of Troia” e una nuova prova disponibile in modalità Normale ed Estrema. Verrà rilasciato anche il raid Pandæmonium: Abyssos: la sua difficoltà Normale verrà prima, seguita dalla difficoltà Savage una settimana dopo.

Le novità non finiscono qui, non è infatti questo l’unico aggiornamento previsto sul calendario; al 6.2 seguirà infatti il 6.25 ed ecco le novità previste in questo aggiornamento:

Nuove missioni secondarie – Saranno implementate ulteriori avventure di Hildibrand continuano nella patch 6.25.

– Saranno implementate ulteriori avventure di Hildibrand continuano nella patch 6.25. Nuove missioni di potenziamento delle armi – I giocatori possono ottenere e potenziare le armi Manderville durante la serie Patch 6.x, che si sbloccheranno attraverso la serie di missioni Somehow Further Hildibrand Adventures.

– I giocatori possono ottenere e potenziare le armi Manderville durante la serie Patch 6.x, che si sbloccheranno attraverso la serie di missioni Somehow Further Hildibrand Adventures. Nuove missioni tribali: Omicron – Missioni incentrate sui Discepoli della Terra

– Missioni incentrate sui Discepoli della Terra Nuovi contenuti di battaglia “Variant Dungeon” : precedentemente chiamati “Criterion Dungeon”, i giocatori possono divertirsi con questo nuovo contenuto di dungeon a difficoltà variabile, a partire da Sil’dihn Subterrane, progettato per un numero compreso tra 1 e 4 giocatori, con la difficoltà dei nemici che cresce a seconda del gruppo taglia. I dungeon saranno caratterizzati da percorsi ramificati, che cambiano a seconda dell’azione del giocatore all’interno del dungeon.

: precedentemente chiamati “Criterion Dungeon”, i giocatori possono divertirsi con questo nuovo contenuto di dungeon a difficoltà variabile, a partire da Sil’dihn Subterrane, progettato per un numero compreso tra 1 e 4 giocatori, con la difficoltà dei nemici che cresce a seconda del gruppo taglia. I dungeon saranno caratterizzati da percorsi ramificati, che cambiano a seconda dell’azione del giocatore all’interno del dungeon. Another Path: Criterion Dungeon – Contenuto per quattro giocatori ad alta difficoltà, che presenta un’area visivamente simile ai Variant Dungeon, ma avrà un percorso prestabilito. Il contenuto di Criterion Dungeon presenterà due opzioni di difficoltà variabile, ognuna con il proprio insieme unico di regole e caratteristiche.

Insomma le novità sono davvero tantissime, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito prima del lancio ufficiale della patch. Nel frattempo però, lo sapevate che oggi ci saranno gli Italian Video Game Awards e che potete seguire l’evento con noi?