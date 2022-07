Mario + Rabbids Kingdom Battle è il nuovo titolo per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato uno dei tanti momenti salienti del recente Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Prima della sua uscita entro la fine dell’anno, Nintendo ha annunciato una prova gratuita per il primo gioco, Mario + Rabbids Kingdom Battle, in esclusiva per gli abbonati al Nintendo Switch Online. Al momento è disponibile solo come prova gratuita per gli abbonati che si trovano in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Due mondi molto diversi si scontrano in Mario + Rabbids Kingdom Battle, una stravagante avventura strategica solo per Nintendo Switch. Formate un’improbabile squadra di eroi per riportare l’ordine nel Regno dei Funghi e affrontate combattimenti a turni dinamici, ostacoli insidiosi e nemici imprevedibili.

Questa è la storia di un incontro inatteso tra Mario e gli irriverenti Rabbids. Il Regno dei Funghi è stato travolto da un vortice misterioso che ha trasportato i Rabbids in questo luogo una volta pacifico, mettendolo a soqquadro. Per riportare la pace, Mario, Luigi, la principessa Peach e Yoshi devono allearsi con quattro eroici Rabbids, ognuno dotato di una personalità unica. Attraversate mondi bizzarri pieni di monete da trovare e rompicapi di tutte le forme e le dimensioni da risolvere. Unitevi a questi otto eroi in un’esilarante avventura e scopri i tanti omaggi ai classici giochi di Mario, oltre a una grande quantità di dispettosi Rabbids. Impugnate armi mai viste prima e lanciati in combattimenti a turni con nemici insoliti e boss fuori di testa. Manovrate i vostri eroi sul campo di battaglia e scatena attacchi dalla distanza e corpo a corpo. Con centinaia di armi eccentriche a vostra disposizione, dovete riflettere con cura su come equipaggiare i tuoi carismatici eroi prima di farli combattere.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è disponibile in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online su console Nintendo Switch.