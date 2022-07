Ubisoft disattiva il servizio online per una serie di giochi, ecco quali

Ubisoft ha recentemente reso nota la decisione di disattivare il servizio online per una serie di giochi meno recenti facenti parte del suo catalogo. Eccovi di seguito la lista completa in questione, comprese delle piattaforme di giochi:

Anno 2070 – PC

Assassin’s Creed II – PC, PS3

Assassin’s Creed 3 (versione 2012) – PC, PS3, Xbox 360, Wii U

Assassin’s Creed Brotherhood – PC, PS3, Xbox 360

Assassin’s Creed Liberation HD – PC

Rivelazioni di Assassin’s Creed – PS3, Xbox 360

Driver San Francisco – PC, PS3, Xbox 360

Far Cry 3 (versione 2012) – PC, PS3, Xbox 360

Ghost Recon Future Soldier – PS3, Xbox 360

Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate – PC

Rayman Legends – PS3, Xbox 360, Wii U

Silent Hunter 5 – PC

Space Junkies – PC (HTC Vive, Oculus)

Splinter Cell: Blacklist – PC, PS3, Xbox 360

ZombiU – Wii U

Già da un primissimo sguardo è facile notare che i giochi fanno parte di ben due generazioni passate di console e quindi, di conseguenza, la notizia non dovrebbe stupire troppo, pur infatti facendo tutti parte dei suoi più grandi successi dell’ultimo decennio, sono comunque giochi che vanno giocati su console e/o piattaforme che non fanno più molto parte della nostra quotidianità ( fatta eccezione per i più nostalgici)

I servizi online saranno disattivati a partire dal prossimo 1 settembre, i giocatori non potranno giocare in multiplayer, collegare i propri account Ubisoft nei giochi o utilizzare le funzionalità online. Per quanto riguarda le versioni PC, perderanno l’accesso ai DLC anche se si tenta di reinstallare il DLC acquistato in precedenza; tuttavia l’azienda ha anche specificato che i giochi con riedizioni HD più recenti non subiranno alcuna interruzione dei servizi online.

Insomma è arrivato il momento anche per i più nostalgici di dire " addio" ad un tipo di esperienza di gioco per quanto riguarda questa lista di titoli, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni e/o dichiarazioni da parte dell'azienda;